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Telefonla 2 milyonluk dolandırıcılık!

#Polis#İstanbul#Dolandırıcılık
Telefonla 2 milyonluk dolandırıcılık

ÜMRANİYE'de telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 69 yaşındaki emekli S.İ.'nin farklı tarihlerde toplam 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını çaldıkları iddia edilen biri kadın 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 389 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ümraniye'de polise başvuran S.İ., kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını söyleyerek para ve ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Karakolda ifade veren S.İ. "Hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Onlara inandım, bankadaki paralarımı çekip onlara verdim. Daha sonra tekrar arayarak bu kez evdeki ziynet eşyalarını istediler. Onları da verdim. Operasyon bitince para ve ziynet eşyalarımı vereceklerini söylemişlerdi. Ancak bir daha aramadılar. Dolandırıldığımı anladım." dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler İbrahim C.(44), Vedat D.(39), ve eşi Saadet K.(36)'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

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Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan daha önce de defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 380 bin lira nakit para bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Polis#İstanbul#Dolandırıcılık

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