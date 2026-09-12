×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Telefondan 7 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Dolandırıcılık#Polis
Telefondan 7 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 15:17

Konya’da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 7 milyon liralık altın ile 14 bin lirasını alıp dolandırarak iki farklı taksiyle kaçan 2 şüpheli, Bolu’da yakalandı. Ziynet eşyalarının tamamı bulunurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, perşembe günü Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak’ta meydana geldi. Telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, evdeki para, ziynet eşyaları ve yüklü miktardaki altının kendilerine verilmesini sağladı.

Dolandırılan kişi kendisinin kandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Telefondan 7 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntülerinde de görülen şüphelilerin, dikkat çekmemek ve izlerini kaybettirmek amacıyla iki farklı ticari taksi kullandıkları belirlendi. İstanbul yönüne gittikleri tespit edilen şüpheliler için harekete geçen ekipler, A.K. ve D.Y.G.’yi Bolu Anadolu Otoyolu'nda yakalayarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın16 ilde turizm güvenliği denetimi Bakan Gürlek açıkladı: 106 şüpheli tutuklandı16 ilde turizm güvenliği denetimi! Bakan Gürlek açıkladı: 106 şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle

ALTINLARIN TAMAMI ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada mağdura ait değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 45 Ata altın, 5’li Reşat altın, 6 adet 60 gramlık Ajda bilezik, 2 adet 100 gramlık Adana burması, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, altın zincir ve altın bileklik bulundu. Ayrıca inci kolye, bileklik ve yüzükler ile 14 bin TL nakit para da ele geçirildi. Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözden KaçmasınVanlı Kara Haydar ile Çağla Özün düğün görüntüleri gündem olmuştu Altınlar odunlukta bulundu'Vanlı Kara Haydar' ile Çağla Öz'ün düğün görüntüleri gündem olmuştu! Altınlar odunlukta bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Dolandırıcılık#Polis

BAKMADAN GEÇME!