Telefondan 7 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı

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Olay, perşembe günü Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak’ta meydana geldi. Telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, evdeki para, ziynet eşyaları ve yüklü miktardaki altının kendilerine verilmesini sağladı.

Dolandırılan kişi kendisinin kandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde de görülen şüphelilerin, dikkat çekmemek ve izlerini kaybettirmek amacıyla iki farklı ticari taksi kullandıkları belirlendi. İstanbul yönüne gittikleri tespit edilen şüpheliler için harekete geçen ekipler, A.K. ve D.Y.G.’yi Bolu Anadolu Otoyolu'nda yakalayarak gözaltına alındı.

ALTINLARIN TAMAMI ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada mağdura ait değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 45 Ata altın, 5’li Reşat altın, 6 adet 60 gramlık Ajda bilezik, 2 adet 100 gramlık Adana burması, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, altın zincir ve altın bileklik bulundu. Ayrıca inci kolye, bileklik ve yüzükler ile 14 bin TL nakit para da ele geçirildi. Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.