Telefonda video izlediği için eşini darbeden vahşi... Serbest

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Tülay T. (20) iddiasına göre, bir buçuk yıl önce evlendiği eşinden düğünün ertesi gününden itibaren şiddet görmeye başladı. Genç kadın, geçen pazar günü 10 aylık kızını uyutmaya çalışırken telefonundan da video izliyordu. Bu sırada yanına gelen kocası O.T. ekranda bir erkek görüntüsü gördüğü gerekçesiyle yumruk attı. Gözü kanlar içinde kalan Tülay T. ancak iki gün sonra eşinin markete gitmek için evden ayrıldığı sırada komşusuna sığınarak polisi aradı.

‘TELEFONLA KAFAMA VURDU’

O gün yaşananları anlatan Tülay T. “Çocuğumu uyuturken video izliyordum. Gelmiş geçmiş farklı insanlarla ilgili bir şeydi. Ne izlediğimi sordu, ben de telefonu ona gösterdim. O arada videoda bir erkek çıktı. ‘Sen adamları mı izliyorsun?’ diyerek telefonla kafama vurdu. Daha sonra kızım uyandı. Ben o ara kızımı korumaya çalışırken bir anda oldu her şey. Gözüme yumruk attı ve kan akmaya başladı. Sonra da ışığı açıp ‘Oh iyi olmuş, nasıl şişmiş’ dedi. Hiçbir pişmanlığı, üzüntüsü yoktu” diye konuştu.



‘HEP ŞİDDETE MEYİLLİYDİ’

Yaşadığı olayın ilk olmadığını, eşinin daha önce de bıçakla saldırarak dövdüğünü söyleyen Tülay T. korktuğu için şikâyetçi olmadığını bu yüzden bir buçuk yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Tülay T. “Daha önce de bıçakla tekme tokat dövmüştü. Elini ittim, o sıra kızım uyandı. Kızım uyanınca kurtuldum. O anda kızım uyanmasaydı belki de bıçaklamıştı. Uyuşturucu madde kullandığını gördüm, buna tepki gösterdiğim için bile dayak yedim. En ufak sebepten dövüyordu. Çocuk ağladığında ‘Şu çocuğu duvara fırlatacağım’ diyordu. Hep şiddete meyilliydi” dedi.

‘ÖLMEM Mİ GEREKİYOR’

Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren Tülay T. şöyle konuştu: “Beni bu hale getirip, bu kadar şey yaşatıp şu an kendisinin dışarıda olması inanın ayrı üzücü. Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği yok. Ölmeyi mi bekleyeyim? Şikâyetimi asla geri almayacağım. Uzaklaştırma kararını da aldırdım.”