Telefonda tartışma cinayetle bitti

#Antalya#Cinayet#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:00

Antalya’da telefonda tartıştığı genci buluştukları yerde tabancayla öldüren, yanındaki arkadaşını da yaralayan H.T. “Benden sürekli para talep ediyorlardı, olay günü de 50 bin TL para istediler. Buluştuğumuz yerde tabancayla ateş edip kaçtım” dedi.

ANTALYA’nın Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanın girişinde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emir Batuhan Çelik (25) ile H.T. (29) telefonda tartıştı. Taraflar ormanlık alanın girişinde buluşurken, tartışma kavgaya dönüştü. H.T., Emir Batuhan Çelik ve yanında gelen arkadaşı Halil İ.A.’ya (25) tabancayla ateş edip olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN İKİ KURŞUNLA VURDU

Başından 2 kurşunla vurulan Emir Batuhan Çelik ve karın bölgesinden yaralanan Halil İ.A. ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Emir Batuhan Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli H.T. ise Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. H.T. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının emniyetteki ifadesinde “Sürekli benden para istiyordu. Olay günü de 50 bin TL istediler. Buluşma yerine gittiğimizde de aramızdaki tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edip kaçtım. Muğla’da da yakalandım” dedi. H.T. çıkarıldığı mahkemede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

