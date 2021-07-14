Telefonda görüştüler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre iki lider, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere birçok konuyu görüştü. Erdoğan, görüşmede bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişki kurulmasının 50’nci yıldönümünü, köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

UYGUR TÜRKLERİ GÜNDEME GELDİ

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir işbirliği potansiyeli olduğuna işaret eden Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubu’nun işbirliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Erdoğan’ın Uygur Türkleri’nin, Çin’in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çektiği, Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdiği kaydedildi.

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