Telefonda başlayan kâbus havalimanında sona erdi

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İstanbul’da yaşayan 45 yaşındaki Y.K., 5 Şubat’ta polise başvurarak İran asıllı A.N.’nin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Y.K. ifadesinde, daha önce hiç tanımadığı ancak İran’da bulunan kayınbiraderiyle ticari bağlantısı olduğunu bildiği bu kişinin kendisini arayıp 15 milyon lira karşılığı İran parası talep ettiğini söyledi. Görüntülü aramada A.N.’nin kendisine silah gösterdiğini belirten Y.K., şüphelinin Fatih’te bir kargo şirketine kadar geldiğini ve kendisini tehdit etmeye devam ettiğini anlattı.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikâyet üzerine şüpheli A.N.’nin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmada A.N.’nin 4 Nisan 2025’te, 20.40 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Şüpheli, havalimanında Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.N., işlemlerin tamamlanmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.