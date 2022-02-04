Telefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!#ABD
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Şebnem Şirinin annesi: Yavruma uyurken kıymışŞebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış!#Denizli
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
HABERLERGündem Haberleri

Telefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat

#Dolandırıcılık#Fotoğraf#SMS

İstanbul'da yaşayan Fevzi S., telefonuna gelen 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS'e tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Rehberindeki 900 kişiye aynı mesaj iletildi. Mesaja tıklayanların da telefonları bir süre kapandı. Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Selim Yüksel, "Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım" diye uyardı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak'ta 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS geldi. SMS'e tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı. Telefonunun bozulduğundan şüphelenen Fevzi S., hemen tamirciye gitti. Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., işin aslını öğrenince büyük şok geçirdi. Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye de, dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan bu SMS mesajının iletildiğini gördü. SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinHaberi Görüntüle

"SMS REHBERİMDEKİ 900 KİŞİYE GİTMİŞ"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fevzi S., "Telefonuma link geldiğinde bilmeden üzerine tıkladım. Telefon bloke oldu, tamirciye götürdüm. Meğer ben linke tıkladıktan sonra aynı SMS, rehberimdeki 900 kişiye de gitmiş. Benimle birlikte SMS'e tıklayanların da telefonları kilitlendi. Telefonum açıldıktan kısa bir süre sonra mesajlar yağmaya başladı. Oğlum aradı ve neden böyle bir mesaj gönderdiğimi sordu. Mesajları görünce çok şaşırdım zaten şeker hastasıyım. Hemen sosyal medya hesaplarımı ve internet bankacılığımı bloke ettirdim. Çok kötü bir olay, inşallah başkasının başına gelmez, çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkat

"EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ PLATFORMLARDAN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özellikle pandemi döneminde dijital bir dönüşüm sürecinin yaşanıldığını belirten Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Selim Yüksel ise, "Dikkat ederseniz telefonlarımıza ya da maillerimize bir ahlaksızlık yaptığımız ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olduğumuza dair mesajlar gelmeye başladı. Bu durumda hakkınızda iddia edilen soruşturmayı görmek için sizi linklere yönlendiriyorlar. Sürekli problemli durumlar olduğunu belirterek, bizi en çok vakit geçirdiğimiz dijital platformlardan vurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Haberin Devamı

"MESAJLARDA NETLİK YOKSA SAKIN TIKLAMAYIN"

Bu tür dolandırılma yöntemlerinin 'online avcılık' olduğunu dile getiren Yüksel, "Bu linklerle sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Bu linke tıkladığınızda saldırganın kurmuş olduğu tuzağa düşüyorsunuz. Sizden aldıkları bilgilerle ya bir hesabınız çalınıyor ya da internet bankacılığınız ele geçirilmek için size uygulama yükletmeye çalışılıyor" dedi. Yüksel, Fevzi S.'ye gönderilen mesajda açık bir ifade olmadığını aktararak, şu uyarılarda bulundu: "Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım. Tıklamadan önce düşünmek kuralını ihmal etmeyelim. Eğer bilinçli bir kullanıcı değilseniz, bilgilerinizi oraya girip saldırgana gönderiyorsunuz."

Haberin Devamı

"GENELLİKLE 'HEDİYE KAZANDINIZ' MESAJLARI GELİYOR"

Daha önce Instagram hesabının çalınmaya çalışıldığını söyleyen Neval Turgut isimli vatandaş, "Önce hesabınız çalındı diye bir mesaj geldi, ekstra bilgiler talep ettiler. Tıklamadığımda bir sorun olmadı. Biraz bilgi aldığımda inanmamam gerektiğine karar verdim" dedi. Gamze Çakmak ise, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Tıkladım ve hesabım çalındı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım" diye konuştu. Ece Sayar ise, sosyal medya hesabına gelen linklere tıklamamaya dikkat ettiğini vurgulayarak, "Genellikle 'Hediye kazandınız' diye mesaj atıyorlar. Korkmuyorum ama yine bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildiğim için açmıyorum" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Fotoğraf#SMS

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere