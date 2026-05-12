Telefon yasak notlar aynı

ABD’de, okullarda giderek yaygınlaşan cep telefonu yasaklarıyla ilgili şimdiye kadarki en kapsamlı araştırmalardan biri eğitim dünyasında yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Stanford, Duke, Pennsylvania ve Michigan Üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre okullarda uygulanan sıkı telefon yasakları öğrencilerin ekran kullanımını keskin biçimde azaltsa da akademik başarı üzerinde beklenen etkiyi yaratmıyor.

YÜZDE 13’E DÜŞTÜ

New York Times’da yer alan habere göre; ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) tarafından yayımlanan çalışma kapsamında 2018-2025 yılları arasında 41 binden fazla okulun verileri incelendi. Araştırmaya göre “kilitli kılıf sistemi” uygulanan okullarda sınıf içinde telefon kullanım oranı yüzde 61’den yüzde 13’e kadar geriledi. Okul alanlarından gönderilen cep telefonu sinyalleri ise üç yıl içinde yaklaşık yüzde 30 azaldı. Ancak araştırmanın en dikkat çekici sonucu akademik performans tarafında ortaya çıktı. Araştırmacılar, telefon yasaklarının test skorları üzerindeki ortalama etkisinin “neredeyse sıfır” düzeyinde olduğunu belirledi. Devamsızlık oranlarında ve sınıf içi akademik katılımda da belirgin bir değişim görülmedi.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM ARTTI

Araştırmada öğretmenlerin görüşleri ise farklı bir tablo ortaya koydu. Birçok öğretmen sınıf içi dikkat dağınıklığının önemli ölçüde azaldığını, öğrencilerin ders sırasında daha odaklı kaldığını ve okul atmosferinin değiştiğini ifade etti. Öğrencilerin de zamanla daha fazla yüz yüze iletişim kurduğu ve sosyal etkileşimin arttığı gözlendi. Çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise disiplin verileri oldu. Yasakların uygulandığı ilk dönemde disiplin cezalarında ortalama yüzde 16 artış yaşandı. Araştırmacılar bu durumun önemli ölçüde yasağa uymayan öğrencilerden kaynaklandığını belirtirken, zaman içinde disiplin sorunlarında düşüş eğilimi gözlendiğini aktardı.

HANGİ ÜLKEDE NASIL?

- DÜNYA genelinde 114 eğitim sistemi okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayan ya da tamamen yasaklayan düzenlemeler uyguluyor.

- FRANSA: 3-15 yaş arası öğrenciler için cep telefonu kullanımı 2018’den bu yana yasak. Fransız modeli “dijital mola” yaklaşımıyla anılıyor.

- HOLLANDA: 2024 itibarıyla ortaokullarda telefon, tablet ve akıllı cihazlar yasaklandı.

- İTALYA: Cep telefonları sınıflardan çıkarıldı. Ülkede ayrıca ödevlerin yeniden kalem ve kâğıtla yapılması yönünde adımlar atıldı.

- AVUSTRALYA: Sistem “ilk zilden son zile kadar telefonsuz okul” modeli olarak biliniyor.

- ÇİN: 2021’de getirilen düzenlemeye göre öğrenciler ancak yazılı veli izniyle telefon taşıyabiliyor.

- İNGİLTERE: Tek tip bir yasak bulunmuyor ancak okulların büyük bölümü kendi telefon yasaklarını uyguluyor.

- YENİ ZELANDA: 2024 itibarıyla ülke çapında öğrencilerin ders saatlerinde telefon kullanması tamamen yasaklandı.

- ŞİLİ: İlkokul ve ortaokullarda ders sırasında akıllı cihaz kullanımını yasaklayan son ülkelerden biri oldu.

TOPLAMAK YETMİYOR

Prof. Dr. Tuncay Dilci - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: “Bugün mesele yalnızca telefon değil. Çocukların zihinsel dünyası artık çok daha büyük bir dijital ekosistem içinde şekilleniyor. Bu nedenle telefonu öğrencinin elinden almak mümkün olsa da dikkat dağınıklığını ve sürekli uyarılma alışkanlığını aynı hızla ortadan kaldırmak kolay değil. ABD’de yapılan araştırmanın en önemli sonucu da bu. Çünkü sorun artık yalnızca cihaz değil, dijitalleşmenin çocukların dikkat sistemi üzerindeki uzun vadeli etkisi. Yasak tek başına çözüm değil. Çocukların teknolojiyle sağlıklı ilişki kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Aksi halde telefonu toplarız ama zihni kurtaramayız.”

