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Telefon uygulamasıyla açılan uyuşturucu zulası ortaya çıktı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 11:12

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde polis ekipleri durdurdukları araç içerisinde telefon uygulamasıyla çalışan uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı.

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos akşamı Halkalı Mahallesi'nde asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Şüphelendikleri bir aracı durduran polis, E.B. isimli sürücünün üst aramasında 7.4 gram kokain ele geçirdi. Araç içerisinde incelemeler yapan polis, telefon uygulamasıyla çalışan uyuşturucu zulasını da ortaya çıkardı. Torpido kısmında kumanda ile çalışan zulada yapılan incelemede şeffaf poşetlerde satışa hazır halde 32,2 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı E.B., işlemlerinin ardından “uyuşturucu ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Polis

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