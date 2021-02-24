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Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Telefon tamircisi apartman deposunda ölü bulundu

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Telefon tamircisi apartman deposunda ölü bulundu
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GAZİANTEP'te 2 gündür haber alınamayan telefon tamircisi Bülent Güdücü (46), bir apartmanın depo bölümünde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir apartmanın depo olarak kullanılan zemin katında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede cansız bedenin Bülent Güdücü'ye (46) ait olduğunu belirledi. Cep telefonu tamirciliği yapan Güdücü'den yakınlarının 2 gündür haber alamadığı öğrenildi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından Güdücü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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