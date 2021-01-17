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Haber Giriş: 17.01.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Telefon numaralarını isteyen genci dövdüler

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Telefon numaralarını isteyen genci dövdüler
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı dövdü. Genç, bir iş yerine girerek kurtuldu. O anlar böyle görüntülendi.

Olay, Yeni Mahalle, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.’den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen M.Y.'ye tepki gösteren kızlardan birisi gencin boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş M.Y.'ye yumruk darbeleri indirmeye başladı.

Yumruk ve tekme darbeleri alan M.Y., karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler M.Y.'yi saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, gence küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

Telefon numaralarını isteyen genci dövdüler

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