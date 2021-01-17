Telefon numaralarını isteyen genci dövdüler

Olay, Yeni Mahalle, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.’den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen M.Y.'ye tepki gösteren kızlardan birisi gencin boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş M.Y.'ye yumruk darbeleri indirmeye başladı.

Yumruk ve tekme darbeleri alan M.Y., karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler M.Y.'yi saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, gence küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.