Telefon kavgası kötü bitti

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu’nda geçen pazar günü, arkadaşları Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ ile buluşan Faruk Aküzüm, yolda yürürken Serkan Civelek (28) ile karşılaştı. Civelek, Aküzüm'ün elindeki cep telefonu almaya çalıştı. Olaya müdahale eden Bektaş ve Bozdağ, Civelek’e saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada Civelek kalbinden bıçaklandı. Şüpheliler Bektaş ve Bozdağ kaçarken, Aküzüm ise yaralının yanında bekledi.



KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI



İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Serkan Civelek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Faruk Aküzüm, polise verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla yürürken Civelek’in karşılarına çıktığını, telefonunu almaya çalıştığını, kavganın böyle başladığını ve bıçağı kimin çektiğini görmediğini söyledi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet’teki sorguları devam ediyor.