Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Telefon kavgası kötü bitti

#İstanbul#Telefon#Kavga
Telefon kavgası kötü bitti

Serkan Civelek, cep telefonunu almaya çalıştığı kişi ve yanındaki 2 arkadaşı tarafından dövüldükten sonra kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Civelek kurtarılamadı, 3 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu’nda geçen pazar günü, arkadaşları Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ ile buluşan Faruk Aküzüm, yolda yürürken Serkan Civelek (28) ile karşılaştı. Civelek, Aküzüm'ün elindeki cep telefonu almaya çalıştı. Olaya müdahale eden Bektaş ve Bozdağ, Civelek’e saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada Civelek kalbinden bıçaklandı. Şüpheliler Bektaş ve Bozdağ kaçarken, Aküzüm ise yaralının yanında bekledi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Serkan Civelek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Faruk Aküzüm, polise verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla yürürken Civelek’in karşılarına çıktığını, telefonunu almaya çalıştığını, kavganın böyle başladığını ve bıçağı kimin çektiğini görmediğini söyledi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet’teki sorguları devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Telefon#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık