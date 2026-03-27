Telefon ışığı erken yaşlandırıyor

Pakistan’da Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yapılan araştırmada cep telefonlarının yaydığı mavi ışığın sadece gözleri değil, cildi ve saçları da etkileyebileceği ortaya çıktı. Bilim insanları, uzun süreli ekran maruziyetinin erken yaşlanma belirtileriyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

450 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, günde uzun saatler telefon kullanan kişilerde gri saç, kırışıklık, göz altı morlukları ve saç dökülmesi gibi belirtilerin daha sık görüldüğü tespit edildi. En yoğun kullanıcıların, daha az telefon kullananlara göre gri saç görülme ihtimalinin yaklaşık yedi kat daha fazla olduğu belirlendi.

Uzmanlara göre bu durumun nedeni, telefon ekranlarında bulunan LED’lerin yaydığı yüksek enerjili mavi ışık. Bu ışığın cildin alt katmanlarına kadar inerek kolajen ve elastin yapısını zayıflatabileceği, bunun da kırışıklık ve ciltte yıpranmaya yol açabileceği ifade ediliyor. Araştırmayı yapan ekip, ekran süresinin azaltılmasının yanı sıra, mümkünse mavi ışık filtreleri kullanılması ve cildin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca aşırı telefon kullanımının uyku problemleri, dikkat eksikliği gibi farklı sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabileceği uyarısında bulunuyor.