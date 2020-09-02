Telefon hattı kablolarını çalan şüpheliler: 'Atık vaziyetteydi, aldık'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, Karatay ve Meram ilçelerinde, yer altından geçen telefon hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler kabloları şirkette taşeron işçi olarak çalışan Musa Ö. ve İsmet C.'nin çaldığını saptadı. İkili yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin hurdacıya sattıkları 36 bin lira değerindeki kablolar da ele geçirilerek, firmaya teslim edildi.

2 şüphelinin ifadelerinde kabloları çalmadıklarını, kabloların atık vaziyette olduğunu, bu nedenle aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Musa Ö. ve İsmet C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.