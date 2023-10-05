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Telefon gaspettiği iddiasıyla aracı durduruldu, kendini araca kilitledi

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#Aksaray#Gasp #Gözaltı
Telefon gaspettiği iddiasıyla aracı durduruldu, kendini araca kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 15:23

Aksaray’da gasp iddiasıyla polis ekiplerince otomobili durdurulan Muhammet Can K. kendini araca kilitledi. 1 saat boyunca kapıyı açmayan gasp şüphelisi avukatı gelince ikna olarak araçtan çıktı. Gözaltına alınan Muhammet Can K., emniyete götürüldü.

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Olay, Taşpazar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Gaffır T. (29) polisi arayarak bir şahsın telefonunu alarak kendisini gasp ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muhammet Can K. (30) isimli gasp şüphelisini araçla Taşpazar Mahallesi'nde durdurdu. Araçtan inmeyen Muhammet Can K. camları kapatıp kendini araca kilitledi.

ANNE VE BABASI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri Muhammet Can K.'yı indirmek için uzun süre çaba sarf ederken şüphelinin kapıyı açmaması üzerine durum anne ve babasına bildirildi. Olayı haber alan anne ve baba olay yerine gelerek aracın başında oğlunu ikna etmeye çalıştı.

Anne ve babasına da kapıyı açmayan Muhammet Can K. avukatının gelmesini istedi. Bir süre sonra oley yerine gelen avukat Muhammet Can K. 'yı kısa sürede ikna ederek araçtan indirdi. Gözaltına alınan Muhammet Can K., emniyete götürüldü.

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#Aksaray#Gasp #Gözaltı

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