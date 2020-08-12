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Gündem
Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Telefon dolandırıcısı, otelde yakalandı

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Telefon dolandırıcısı, otelde yakalandı
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GÜMÜŞHANE’de, telefonla aradığı N.Ö. isimli kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp 30 bin lira dolandıran O.K., Erzincan’da kaldığı otel odasında yakalandı.

Kent merkezinde yaşayan N.Ö.’yü telefonla arayan O.K., kendisini savcı olarak tanıtıp, terör örgütüyle bağlantılarının tespit edildiğini, yardımcı olacağını söyleyerek, 30 bin lirasını aldı.

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö.'nün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki bir otelde kaldığını tespit etti. Şüpheli, otele düzenlenen operasyonla, odasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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