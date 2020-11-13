Telefon dolandırıcısı, otel odasında yakalandı

Gölcük’te yaşayan kişiyi telefonla arayan dolandırıcılık şüphelisi, 'polis' ve 'savcı' yalanıyla 4 bin 500 lira ile 5 çeyrek altınını aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süre sonra yapılan dolandırıcılık ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği dolandırıcılık şüphelisi A.Y.’nin, Ankara’da bir otelde kaldığını saptadı. A.Y., polisin yaptığı baskınla odada yakalandı. Yapılan aramada; 3 cep telefonu ve 4 farklı numaraya ait SIM kart ele geçirildi. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.