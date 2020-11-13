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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Telefon dolandırıcısı, otel odasında yakalandı

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Telefon dolandırıcısı, otel odasında yakalandı
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde telefonla ulaştığı kişiden 'polis' ve 'savcı' yalanıyla 4 bin 500 lira ile 5 çeyrek altın alan A.Y., Ankara’da otel odasında yakalandı.

Gölcük’te yaşayan kişiyi telefonla arayan dolandırıcılık şüphelisi, 'polis' ve 'savcı' yalanıyla 4 bin 500 lira ile 5 çeyrek altınını aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süre sonra yapılan dolandırıcılık ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği dolandırıcılık şüphelisi A.Y.’nin, Ankara’da bir otelde kaldığını saptadı. A.Y., polisin yaptığı baskınla odada yakalandı. Yapılan aramada; 3 cep telefonu ve 4 farklı numaraya ait SIM kart ele geçirildi. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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