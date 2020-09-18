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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 23:56 | Son Güncelleme:

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama

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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama
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Manisa ve İstanbul’da, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheliden 5i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 farklı ilde yaşayan 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Manisaya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden, tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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