Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

Direkli Mahallesinde bir kedi, kendisine saldıran köpeklerden korkarak telefon direğine tırmandı. Ancak kedi direkte mahsur kaldı. Kediyi görenler, mahalle muhtarı Ali Çizik’e haber verdi. Ali Çizik, direğe tırmanıp kediyi indirdi. Muhtarın yere bıraktığı kedi, hızla uzaklaştı, mahalle sakinleri Çizik'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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