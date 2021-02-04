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Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Telefon direğinde kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

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Telefon direğinde kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çıktığı telefon direğinde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Telefon direğinde kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
Mimar Sinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde sokak kedisi, köpeklerden ürkünce kaçarken, telefon direğine tırmandı. Caddede oturanlar, telefon direğinde kedinin mahsur kaldığını görünce Erbaa Belediyesi itfaiyesine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı direğin tepesinden kurtardı. Kontrol edilen kedi, daha sonra sokağa bırakıldı.

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