Tel Rıfat kuşatması! Esad PKK/YPG’ye bırakmıştı, SMO planı bozdu

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Suriye’de İdlib’i kontrolünde tutan HTŞ, Suriye rejimine yönelik başlattığı operasyonla Halep’te 8.5 yıl sonra yeniden kontrolü sağladı. HTŞ ve bazı muhaflif gruplar, Halep’in ardından Hama’ya yönelik operasyon başlattı. Suriye rejim güçleri, HTŞ ve muhalif grupların operasyonları karşısında geri çekilirken, kontrolündeki birçok bölgeyi de kaybetti. Güvenlik kaynakları, Suriye rejiminin, bu durum karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istediği ve bu terör örgütüne alan açtığını belirledi. Beşar Esad yönetimindeki Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat’ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretti. Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelirken, örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edildi.

FIRAT’IN BATISINDA PKK KORİDORU

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PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakmasını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. PKK-YPG böylece Fırat’ın batısında bir terör koridoru oluşturmak için çalışmalara başladı. Ancak terör örgütünün bu planı Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından bozuldu. SMO güçleri, PKK-YPG’ye yönelik “Özgürlük Şafağı Operasyonu” başlattı.

YPG’NİN PLANI BOZULDU

SMO güçleri, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG’nin Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu. SMO güçleri ayrıca Tel Rıfat’ı da kuşatarak PKK-YPG’ye yönelik operasyon başlattı.





SMO İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI

Kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında harekete geçen SMO güçleri, Tel Rıfat’ın batısındaki Deyr Cemal’den girerek ilçe merkezindeki meydana kadar ulaştı. Tel Rıfat’ın dış kesimlerinde yer yer çatışmalar devam ederken, yerleşim birimlerinde terör örgütünün tuzakladığı çok sayıda mayın tespit edildi. SMO güçleri, PKK/YPG’nin 2’si kadın 3 keskin nişancısını da yakaladı. Terörden kurtarılan başta Zuyan olmak üzere bazı köylerde onlarca metre uzunluğundaki tünellerde belirlendi.

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TEL RIFAT’A OPERASYON

SMO güçleri, başlattığı operasyonla, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek terör koridorunu engelledi. SMO ardından da Tel Rıfat’ı terör örgütünden kurtarmak için kent merkezini kuşattı. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG yeni terörist toplamaya çalışıyor.

HAVAALANI POZU

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO, operasyon kapsamında Halep’in doğusunda Kuveyris Askeri Havaalanı’nı kontrol altına aldı.



