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Tel örgülerin atlayıp Elazığ Açık Cezaevi'ne girerek bir kişiyi vurup kaçmıştı! 5 kişi tutuklandı

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#Elazığ#Cezaevi#Silahlı Saldırı
Tel örgülerin atlayıp Elazığ Açık Cezaevine girerek bir kişiyi vurup kaçmıştı 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 11:25

Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na tel örgülerden atlayıp girerek tutuklu Murat Bulut’u silahla bacağından yaralayan Musa Orhan ile kendisine yardım eden 4 şüpheli, tutuklandı.

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Olay, 5 Temmuz’da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Musa Orhan, cezaevinin etrafında bulunan tel örgülerden atlayarak kuruma girip, adli bir suçtan hükümlü Murat Bulut’a tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı. Bulut, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Orhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Orhan ve kendisine yardım ettiği belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekiplerin bir başka çalışmasında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan aranan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

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#Elazığ#Cezaevi#Silahlı Saldırı

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