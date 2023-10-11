Tel Aviv’den yolcu akını

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Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Çoğunluğu İsrail vatandaşı olan yolcular İsrail havayolu şirketi El Al ve Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geldi. THY’nin İsrail’e yapılan uçuşları durdurma kararının ardından Tel Aviv’den iki uçağı da gece saatlerinde İstanbul’a indi. İsrailli yolcular arasında kadın ve çocuklu ailelerin çoğunlukta olması dikkat çekti. Bazı yolcular İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise Antalya ve İstanbul'a gelmeyi tercih etti. Uçakla Türkiye'ye gelen İsrail vatandaşı David Pacalmer, "Hepimiz olanlar hakkında çok üzgünüz. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Orduda bir yeğenim var. Gazze'ye gidecek. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Teksas'a gidiyorum" dedi.

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Victor Wayner ise "Çok fazla güvenlik vardı. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı" diye konuştu.

THY UÇUŞLARI DURDURDU

Türk Hava Yolları ile Pegasus Havayolları dün akşam saatlerinde İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Tel Aviv seferlerinin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu duyurdu.