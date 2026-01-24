Tel Aviv’deki terbiyesizlere Ataman’dan Türk duruşu

Haberin Devamı

BASKETBOL EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında önceki gün oynanan karşılaşma, sporun ruhuna yakışmayan görüntülere sahne oldu. Maçın oynandığı salonun kapısında otobüsten iner inmez küfürlerin ve hakaretlerin hedefi haline gelen koç Ergin Ataman, güvenlik görevlileri tarafından hızla soyunma odasına götürüldü. Salonun içine güvenlik görevlilerinin eşliğinde götürülen Ataman’a hakaretler ve küfürler burada da devam etti. Deneyimli koç, maruz kaldığı olumsuzluklara rağmen gösterdiği duruşla dikkatleri çekmeyi başardı. Son derece sakin ve kendinden emin bir şekilde salona girip yerine oturan Ataman, bacak bacak üstüne atarak İsraillilerin düşmanca tutumuna karşı net bir duruş sergiledi.

SOĞUKKANLI VE KENDİNDEN EMİN

Maç sırasında sürekli İsrailli taraftarların küfürlerine, tehditlerine ve hakaretlerine hedef olan Ergin Ataman, hakem masasına giderek küfürlü tezahüratlarla ilgili yazılı dilekçe verdi. Maccabi Tel Aviv’in 75-71 kazandığı maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, salonda maruz kaldığı muameleye isyan eden Ataman, şunları söyledi:

‘40 DAKİKA BOYUNCA KÜFÜR’

“İyi mücadele ettik, iyi savunma yaptık. Maçı kazanmak için elimize çok şans geçti, son çeyrek 9 tane boş üçlük bulduk ama 1’ini isabete çevirdik. Bu işin basketbol tarafıydı. Biz NBA’i her zaman EuroLeague ile kıyaslıyoruz ve EuroLeague dünyanın en iyi ligi diyoruz ama bu basketbol değil. Biz işimizi yapmak için geliyoruz. 10 bin kişi soyunma odası girişinin önünde beni bekliyor. Ardından maçta 40 dakika boyunca küfür ediyorlar. Bu basketbol değil. NBA’de böyle bir şey görmedim. Bundan sonra EuroLeague ile NBA’i kıyaslamayı bırakıyorum. Bütün maç hakaret ediyorlar. Hakemler, görevliler, kimse bir şey yapmıyor. Tamam böyle yapmaya devam edin!” dedi. İsrailli taraftarlar maç sonunda Panathinaikos’u taşıyan otobüsün önüne geçerek Ergin Ataman’a yönelik küfürlerini sürdürdü. Ataman ise rahat tavırları ve zafer kazanmışcasına gösterdiği yumruklarıyla dikkat çekti.

HER ŞEY 2 YIL ÖNCE BAŞLADI: BEN TÜRKİYE VATANDAŞIYIM BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ

ERGİN Ataman ile Maccabi Tel Aviv taraftarları arasındaki gerilim, iki takımın 2 yıl önce Atina’da oynadığı bir karşılaşmada başladı. Ataman, o maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, “Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, ‘İsrail’e sakın gelme! Gelirsen siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin’ dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman’ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı’nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız” demişti.

ATAMAN HÜRRİYET’E KONUŞTU:IRKÇI SALDIRIYA DUR DEMEDİLER

Hürriyet’e konuşan Ergin Ataman, hukuki yollara başvuracağını söyledi: “Avrupa’nın en büyük organizasyonun da yaşanıyor bu olay. 2 saat boyunca hem hakaretlere küfürlere hem de ırkçı tezahüratlara maruz bırakılıyorsunuz. Üzgün müyüm hayır, üzgün değilim. Ben sadece bu organizasyonun ciddiyetsizliğine vurgu yapıyorum.

ONLAR BENİ ÜZEMEZ

O 2 saat boyunca Türk Milli takımının ve Avrupa’nın en önemli takımlarından birinin hocası ırkçı saldırıya, küfüre ve hakarete uğruyor. Hiçbir anons ve uyarı yapılmıyor, bu saldırıya karşı tavır alınmıyor. Bu organizasyon adına üzüntü verici. Yoksa onlar beni hiçbir şekilde üzemezler. Bu konuda ben kendi adıma hukuki yollara başvuracağım. Ama daha da önemlisi organizasyon bu konuda ne yapacak? Bu önemli.”

SORUMLUSU EUROLEAGUE

Bu yaşananların en büyük sorumlusu EuroLeague. Bunca yıldır Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek Rus takımlarını turnuva dışında tutan Euroleague yönetimi Gazze’de milyonlarca insana karşı soykırım yapan İsrail’i görmezden gelerek yoluna devam ediyor.

