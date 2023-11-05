Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağrıldı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve geçişine izin verilmeyen insani yardımlar nedeniyle Torunlar’ın “istişare” amaçlı Ankara’ya çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, “İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılması kararlaştırılmıştır” denildi.

İSRAİLLİ ELÇİ DÖNMÜŞTÜ

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte 2022 yılı Ağustos ayında diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı alınmıştı. Bu kapsamda 2018 yılından sonra ilk defa karşılıklı büyükelçi atanması konusunda somut adım da 2022 yılında atıldı. Büyükelçi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar 2023 yılı Ocak ayında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a güven mektubunu sunmuştu. Torunlar güven mektubunu sunmasının üzerinden geçen 10 ayın sonunda yeniden ülkeye çağrılmış oldu. Normalleşme kapsamında İsrail tarafından Ankara’ya Büyükelçi olarak atanan Irith Lillian da İsrail’in Gazze’ye saldırıları başladıktan hemen sonra güvenlik endişeleri nedeniyle ülkesine dönmüştü.