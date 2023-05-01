Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tel Abyad'daki patlamada şehit olan 2 polisin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Terör#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 10:38

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı patlayıcıların bulunup, imha edilmesi sırasındaki patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın (40) ve Resul Barutcu’nun (26) cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye ile Suriye yerel polisi tarafından dün terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye'de bombalı eylem düzenleyeceği, bu eylemlerde kullanılacak patlayıcıların bulunduğu istihbaratı sonrası çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste terör örgütüne ait patlayıcılar bulundu. Patlayıcıların imha edilmesi sırasında, patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada polis memurları Özgür Barçın, Resul Barutcu ile 1 yerel polis, şehit oldu. 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı.

Tel Abyaddaki patlamada şehit olan 2 polisin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Patlamada şehit olan polis memurlarının cenazeleri sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Haberin Devamı

Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, bürokratlar ile polis ve askerler katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Şehit polis memuru Özgür Barçın'ın cenazesi uçakla Ankara’ya, Resul Barutcu’nun cenazesi ise helikopter ile Osmaniye’ye gönderildi.

Öte yandan patlamada yaralanan polis memurlarının hastanede tedavilerine devam edildiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Terör#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD
Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew