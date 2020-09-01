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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Tel Abyad'da terör örgütüne istihbarat sağlayan terörist yakalandı

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Tel Abyad'da terör örgütüne istihbarat sağlayan terörist yakalandı
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat sağlayan 1 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde ortak çalışma yürüten Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat toplayan teröristi tespit etti.

Daha önce de terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı belirlenen S.E.H. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin evinde yapılan aramada; 3 otomatik tüfek, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan terörist S.H.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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