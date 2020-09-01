Tel Abyad'da terör örgütüne istihbarat sağlayan terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde ortak çalışma yürüten Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat toplayan teröristi tespit etti.

Daha önce de terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı belirlenen S.E.H. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin evinde yapılan aramada; 3 otomatik tüfek, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan terörist S.H.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.