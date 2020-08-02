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AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Tel Abyad'da hain tuzak! 2 çocuk öldü

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Tel Abyad'da hain tuzak! 2 çocuk öldü
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentinin Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 masum çocuğun öldüğünü bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

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