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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Tel Abyad’da, 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

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Tel Abyad’da, 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli 30 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK/YPG terör örgütüne ait 30 kilo el yapımı patlayıcı bulundu. Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, patlayıcının bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

 

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