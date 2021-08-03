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Haber Giriş: 03.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Tekstil Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Tekstil Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Tekstil Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Tekstil Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tekstil Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tekstil Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil Mühendisliği (İngilizce)SAY60453,2160351836
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY45370,44875131920
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY6331,37343188934
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY80319,43201212173
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY40317,4551216105
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY40310,89991229145
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY20304,44127244739
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil Mühendisliği (İngilizce)SAY20295,33215267359
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY10289,11673283351
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY20287,11496289588
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY20286,11288292710
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY30284,49793297742
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY20284,17829298738
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY20284,08377299032
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tekstil MühendisliğiSAY20283,44473300000

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