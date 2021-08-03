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Tekstil Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Tekstil Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Tekstil Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tekstil Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tekstil Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|453,21603
|51836
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|45
|370,44875
|131920
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|6
|331,37343
|188934
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|80
|319,43201
|212173
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|40
|317,4551
|216105
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|40
|310,89991
|229145
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|304,44127
|244739
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|295,33215
|267359
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|10
|289,11673
|283351
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|287,11496
|289588
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|286,11288
|292710
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|30
|284,49793
|297742
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|284,17829
|298738
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|284,08377
|299032
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|283,44473
|300000