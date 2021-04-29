Teknosa çalışma saatleri 2021 - Teknosa mağazaları saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Teknosa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri, açılış ve kapanış saatleri ve öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.İşte detaylar…

TEKNOSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Teknosa, teknoloji ürünlerini “en uygun fiyat” ve “en iyi hizmet kalitesi” ile tüketicilere sunmayı amaçlayan bir teknoloji perakende zinciridir. Teknosa, kuruluşundan itibaren büyümeye; yaygınlığı, hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliği sayesinde Türkiye’nin öncü teknoloji perakende şirketi olmaya devam etmektedir.

Teknosa 2000 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Türkiye'nin her yerine online mağazasıyla da hizmet vermektedir. TV, ses ve görüntü sistemlerinden cep telefonlarına, bilgisayarlardan oyun ve hobi ürünlerine, beyaz eşyadan kişisel bakıma, teknoloji ürünlerinde yüzlerce markanın binlerce ürününü tüketicilerle buluşturmaktadır. Mayıs 2012'de halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Teknosa Planet 2007'de Türkiye'nin en büyük Teknosa mağazası olarak açılmıştır. Mağaza normal bir Teknosa'da olan tüm ürünler dahil olmak üzere çok yüksek miktarda ürün sayısı ile satışa sunulmuştur. Teknosa Planet konsepti sadece Profilo Alışveriş Merkezi'nde açılmış olup 2009 yılında ilgili mağaza kapanarak Planet konsepti son bulmuştur.

Teknosa Mağazaları, koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında 30 Nisan 2021 Cuma - 17 Mayıs 2021 Pazartesi günleri arasında hizmet vermeyecektir.

Teknosa açılış-kapanış saati hafta içi her gün sabah saat 09.00- 22.00 saatleri arasında devam etmektedir.

TEKNOSA MAĞAZALARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Koronavirüs vaka artışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Teknosa hafta sonu hizmet verememektedir. Ayrıca çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

TEKNOSA ÇAŞIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 09:00- 22:00

Hafta sonu: Kapalı

30 Nisan 2021 Cuma - 17 Mayıs 2021 Pazartesi günleri arasında hizmet vermeyecektir.

Teknosa merkez binası Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sk, No:7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Teknosa merkez şubesine 216 468 36 36 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 478 53 47 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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