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Teknolojide milli hamleler

Güncelleme Tarihi:

#MEHMET Fatih Kacır#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Teknolojide milli hamleler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

MEHMET Fatih Kacır, bakan yardımcısı olarak görev yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bakanlık görevine getirildi. Kacır, dün düzenlenen devir teslim töreni ile Mustafa Varank'tan görevi devraldı.

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Bakan Varank döneminde çok büyük gururlar yaşadıklarını söyleyen Kacır, "Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdoğan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

EKİBİMİZDEN BİR ARKADAŞIMIZ

Varank da “Bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek, bizden sonra da arkadaşlarımız yerine getirecekler. Mutluluğumuz, kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması" dedi.  

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#MEHMET Fatih Kacır#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

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