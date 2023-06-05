Teknolojide milli hamleler

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Bakan Varank döneminde çok büyük gururlar yaşadıklarını söyleyen Kacır, "Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdoğan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

EKİBİMİZDEN BİR ARKADAŞIMIZ

Varank da “Bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek, bizden sonra da arkadaşlarımız yerine getirecekler. Mutluluğumuz, kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması" dedi.