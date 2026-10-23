Teknoloji devlerinden çocuklarına ekran sınırı

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SOSYAL medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye göre platformlar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaşı 15’in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesap açma talepleri reddedilecek. 1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle, mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin en geç 31 Mart 2027’ye kadar tamamlanması gerekecek. 15-18 yaş grubuna da kısıtlamalar getirilecek. Bu yaş grubu için uygulamalarda ‘ekran kaydırma’ ve canlı yayın açma yapılamayacak. Türkiye’de çocuklar için alınan karar uygulanmaya başlamak üzere ancak Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube gibi uygulamaları geliştiren isimler, aslında çok daha önce kendi çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerine karşı koruma altına aldılar. Dijital dünyanın babaları olarak nitelendirilebilecek bu isimler çocuklarını dijital teknolojilerden nasıl koruduklarını şöyle anlatıyor.

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‘UZUN SÜRE BİLGİSAYAR BAŞINDA KALAMAZLAR’

Facebook ve Instagram’ın dahil olduğu Meta’nın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in 11, 9 ve 3 yaşında olmak üzere şu an üç kız çocuğu var. Zuckerberg, geçen günlerde Fox News’te katıldığı programda iki kızının da genellikle uzun süre televizyon ya da bilgisayar karşısında oturmasını istemediğini söyledi. Facebook’un görüntülü sohbet ürününü kullanmalarına izin verdiğini dile getiren Zuckerberg, “Çocuklarımın bunu ailemizle iletişim kurmak için kullanmalarına izin verdim” ifadelerini kullandı.

ChatGPT’yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO’su Sam Altman yakın zamanda Vanity Fair’e verdiği röportajında çocuklarda teknoloji kullanımını genel olarak kısıtlamaktan yana olduğunu söyledi. Altman, kısa video akışlarının sağladığı anlık dopamin patlamalarının çocukların beyin gelişimini çok derin bir şekilde bozduğunu belirtti. Altman “Kendi çocuklarımı bu tür şeylerin yanına bile yaklaştırmam” diyerek net bir sınır çizdi.

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Snapchat’in kurucu ortağı ve CEO’su Evan Spiegel çocuğu 7 yaşındayken ona haftada 90 dakika dijital kullanım izni verdiğini söylüyor. Spiegel, katıldığı bir programda Avustralya’daki 16 yaşın altına sosyal medya kısıtlaması hakkında, “Bu yasak bazı zorluklar yaratabilir. 15 yaşında olan çocuğumuz için telefonunda hangi uygulamaları ne kadar süre kullanabileceğine dair ayarlamalar yapıyoruz. Bu tarz yasakların yanı sıra aslında ebeveynler birtakım çözümler geliştirilebilir çünkü bu tür uygulamalar ve işletim sistemleri zaten var” diye konuştu.

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KISA VİDEOLARA İZİN VERMİYOR

YOUTUBE’un kurucu ortaklarından Steve Chen’in biri 16 yaşında olan iki çocuğu var. Resmi olarak doğum bilgisi açıklanmayan diğer çocuğunu daha gözden ırak yetiştirmeyi tercih eden Chen, çocuklarının sosyal medyadaki kısa videoları izlemesini istemediğini dile getiriyor. İki çocuğu olan Chen, kısa süreli içeriğin kısa dikkat süresi anlamına geldiğini belirterek, “Çocuklarımın tek izleme biçimi olarak kısa içerikleri kullanmalarını istemiyorum. 15 dakikadan uzun bir şeyi izleyemez hale gelmelerinden endişe duyuyorum” dedi. Ayrıca Chen, sosyal medya platformlarının farklı yaş gruplarına yönelik erişim süresi belirlenmesi gerektiğine dair bir öneride bulundu.

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‘14 YAŞINA KADAR TELEFON VERMEDİK’

MICROSOFT Kurucu Ortağı Bill Gates, 2017 yılında verdiği röportajda çocuklarına 14 yaşına kadar cep telefonu vermediğini belirterek, “Yemek masasında telefon kullanımına izin vermiyor uyku öncesinde ekran kullanımını sınırlandırıyoruz” diye konuşmuştu. Şu an 30, 27 ve 24 yaşlarında üç çocuğu olan Gates 2024 yılında kaleme aldığı yazıda da sosyal medyanın dikkat ve yoğunlaşma üzerindeki olumsuz etkilerinden kaygı duyduğunu belirtti.

Apple CEO’su Tim Cook’un ise çocuğu yok ancak yeğeninin sosyal medya kullanımına çok dikkat ettiğini belirtiyor. 2018 yılında verdiği röportajda yeğenin yaşı 13 civarındaydı ve Cook yeğenini sosyal ağlarda görmeyi istemediğini açıkça ifade etmişti.