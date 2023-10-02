TEKNOFEST’te ödüllü kapanış

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Vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi. Kapanış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İzmir’deki yarışmalarda dereceye girenlere ve katılımcılara ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.

Çiğli Hava Üssü’nde düzenlenen hava gösterileri katılımcılara renkli anlar yaşattı.

Bayraktar, “2018’de çıktığımız bu yolda her geçtiğimiz yıl daha fazla gencimiz bize eşlik ediyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST’e 2 milyon genç kardeşimiz projeleri ile yarıştı. 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST’e gelerek, geleceğin Türkiye’sinin havasını soludu. 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Başvurular bizim yarınlarımızın, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatı” dedi.

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Kapanış töreninde Solotürk ve Türk Yıldızları’nın gösterileri nefes kesti.

Törende, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen deneyap makeathon ve girişim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilirken; Solotürk, Türk Yıldızları başta olmak üzere etkinliklerde gösteri uçuşu yapan Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerine de plaket takdim edildi. TEKNOFEST, kapanış töreninin ardından düzenlenen gösteri uçuşlarıyla sona erdi.