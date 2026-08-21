Teknofest’te Mavi Vatan görkemi

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Denizcilik ve sualtı teknolojilerine odaklanan TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda dün saat 09.00’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivale ilgi çok yoğun oldu. Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, çok sayıda firma ve kuruluşun temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın ilk gününde ‘SAT ve SAS Komandoları Gösterisi’ nefes keserken, festivalin ilk gününe İnsansız Deniz ve Su Altı Araçları damgasını vurdu. Aileleriyle birlikte festival alanına gelenler, gemi ve uçakları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi. TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos’a kadar teknoloji, savunma sanayi ve denizcilik alanındaki etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

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SAT ve SAS komandoları kurtarma tatbikatı yaptı.

İHA’LARDAN GÖSTERİ UÇUŞU

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında “Deniz Hava Komutanlığı ve İHA Uçuş Gösterisi” düzenlendi. Deniz Hava Komutanlığı’na ait Seahawk ve Cobra helikopterleri ile Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI, Gölcük semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşları yoğun ilgi gördü. Festival alanına gelenler, bu gösterileri büyük bir heyecanla izledi.

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SAT VE SAS HEYECANI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının TEKNOFEST Mavi Vatan’da düzenledikleri gösteriler, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Senaryo gereği Karadeniz’de sürüklenen serseri mayın, İnsansız Deniz Aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi. Diğer bir senaryoda da sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehine, SAT timinin ATAK botlarla düzenlediği baskınla kurtarıldı. Gerçekleştirilen bir başka faaliyette, yüzen unsurlara örtülü taarruz ve limana sızma harekatı icra edildi. Sualtından gelen taarruz dalgıçlar, gizlice limana sızarak, limandaki kritik sualtı altyapılarını ve kabloları imha etti. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından tim, karaya çıkarak Türk bayrağı açtı.Son faaliyette gemiye çıkma ve gemiyi ele geçirme harekâtına imza atıldı. “Disiplin şiarımız, görev aşkımız, bu ülkeye feda olsun canımız” anonsuyla tamamlanan gösteri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

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ORAMİRAL TATLIOĞLU: 50’DEN FAZLA SAVAŞ GEMİSİ İNŞA EDİYORUZ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise Türkiye’nin de çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olduğunu ifade etti. Tatlıoğlu, “Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetleri’ne 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50’den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Türkler denizci millettir. 1081’de Anadolu’da, bu topraklarda Deniz Kuvvetlerimizi kurduk. Anadolu’ya gelmeden önce de Hazar Denizi’nde vardık. Bu yıl İzmir Çeşme’de 1081’de kurduğumuz Deniz Kuvvetlerimizin 945’inci yıldönümünü kutluyoruz. Ayrıca Gölcük Tersanemizin 100. kuruluş yıldönümünü büyük mutluluk ve gururla kutluyoruz” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de “Hedefimiz, deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır” dedi.

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Çocuklardan büyük ilgi

SELÇUK BAYRAKTAR: DENİZLERİMİZ HUZUR BAHÇEMİZ

Açılış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan’ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz” diyerek özetle şunları söyledi: “İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir KIZILELMA’nız olsun. Bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz.

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SADECE TEKNOLOJİ HAMLESİ DEĞİL...

Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem, insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan’da verdiğimiz bu mücadele, bu nedenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler, TEKNOFEST kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA.”