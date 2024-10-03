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Teknofest’te Adana rekoru

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#TEKNOFEST#Adana#Rekor
Teknofest’te Adana rekoru
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) heyecanı dün Adana’da başladı. Bu yıl 1 milyon 650 bin ile rekor başvuru yapılan TEKNOFEST’te, ileri teknoloji simülasyonlardan bilimsel atölyelere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

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TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı’nda düzenlenen festivale görkemli bir açılış yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer, Zaman Tüneli’nden bando takımı eşliğinde festival alanına giriş yaptı. Adana’da ilk kez organize edilen festivalde; ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik yer alıyor. Türk Yıldızları, SoloTürk, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Çelik Kanatlar ve ATAK helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

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Teknofest’te Adana rekoru
Festivalde, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma da sergileniyor.

1 MİLYON 650 BİN BAŞVURU

Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Pazar günü sona erecek festivalde dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

Teknofest’te Adana rekoru
Özellikle gençler festivale büyük ilgi gösterdi.

Adana’nın en fazla kayıt alan festival olduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar “Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencimiz yarışmalarımıza başvurdu. Adana’nın sıcaklığıyla benzer bir şekilde muhteşem bir coşkuyla Şakirpaşa’da TEKNOFEST kapılarını milletimize açtı. Çok yoğun bir katılım var. Hafta sonu bu ilgi daha da artacaktır” dedi.

Teknofest’te Adana rekoru
Etkinliğe yöresel kıyafet giyen vatandaşlar da katıldı.

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TB3’TEN GÖSTERİ UÇUŞU

Daha önce Bayraktar-Akıncı ile Bayraktar-Kızıl Elma’nın ilk uçuşlarını milletin huzurunda yaptıklarını kaydeden Bayraktar, “Bu yıl da Bayraktar-TB3 ve insansız savaş uçağı ANKA-3 hava aracımız, halkımızın huzurunda ilk defa gösteriye çıkacaklar. İnşallah gençlerimiz de yeni teknolojiler geliştirdikçe TEKNOFEST kuşağımız, bizden sonra gelen nesiller, onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız” diye konuştu.

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#TEKNOFEST#Adana#Rekor

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