TEKNOFEST'te 800 bin ziyaretçi

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T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’e ilgi büyüktü. Bilim yarışmaları ve renkli etkinliklere sahne olan festivalde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk kez görücüye çıkan milli insansız savaş uçağı ‘Kızıl Elma’ ve milli eğitim uçağı ‘Hürkuş’u imzaladı. Kızıl Elma’nın mimarı TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hürkuş’la akrobatik uçuş yaparak ziyaretçileri selamladı.

TÜNELLERE AKIN

Dev bir organizasyona dönüşen TEKNOFEST teknoloji, bilim yarışmaları ve gösterileri, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı. Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay Sergisi”, bilim şovlar, Rafadan Tayfa gösterisi, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, statik sergi alanında ilk kez sergilenen BAYRAKTAR MİUS Kızılelma başta olmak üzere, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU’yu ziyaretçiler yakından inceledi.

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GENÇLERİN PROJELERİ

Teknoloji yarışmalarında çip tasarımından akıllı ulaşıma, jet motor tasarımından helikopter tasarımına, model uydudan savaşan ihalara, roketten sürü robota, yapay zekadan tarım teknolojilerine, insansız sualtı teknolojilerinden uçan arabalara çok farklı alanda yarışan projelerden birçoğu ödüllerin yanı sıra festivaldeki savunma, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların desteğini aldı.

Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, Hürkuş, TB2, Akıncı, Aksungur, Gökbey ve akrobasi uçaklarının yaptığı nefes kesen hava gösterileri heyecanı doruklara çıkardı. Birçok ünlü sanatçı da konser verdi.

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BAYRAKTAR: SEFERBERLİK RUHUYLA MENZİLE

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, festivalin kapanışında şunları söyledi:

“Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi bizleri şarj eden bir TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi rüzgârlarının güçlü bir şekilde estiği, heyecan veren coşkulu bir iklimdir. Sizler, Milli Teknoloji Hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Biliyoruz kolay olmayacak, türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışılacak. Ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla, el ele mücadele edeceğiz. Gece gündüz gayret ederek proje geliştiren takımlarımızın hepsi bizim için şampiyon. Milli Teknoloji Hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak, menzile varacaktır.”

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GENÇLERE BÜYÜK ÖDÜLLER

Festivalde 107 ayrı ülkeden 154 takım bünyesindeki 600 bin genç yarıştı. Başarılı projelere toplam 22 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 7 milyon TL’nin üzerinde ödül verildi.

3 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde bu yıl ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı ilk dönem mezunlarını da verdi. T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, “Girişim programının en başarılı girişimleri ise TEKNOFEST Karadeniz’de düzenlenen ilk mezuniyet programı ile ödüllerine kavuştu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı girişimlere toplam 3 milyon hibe desteği sağladı” dedi.