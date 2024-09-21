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TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali Mersin'de sürüyor

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#TEKNOFEST#İnsansız Deniz Aracı Yarışması#Adana
TEKNOFESTin İnsansız Deniz Aracı Yarışmasının finali Mersinde sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 22:56

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finali devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme aşaması, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda üçüncü gününde sürdü.

Yarışmacılar, bugün deniz araçlarıyla otonom olarak "engellerden sakınma" ve "limana yanaşma" görevlerinde performans sergiledi.

TEKNOFESTin İnsansız Deniz Aracı Yarışmasının finali Mersinde sürüyor

Yarışma sorumlusu Muhammed Fatih Şahin, AA muhabirine, yarışmanın ilk gününde teknik kontrollerin yapıldığını söyledi.

İkinci gün ise yarışmacıların haklarını manuel olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Yarışmanın esas başladığı bir gündeyiz. Takımların en çok puan alacağı bir gün. Bugün yarışları tamamlayan takımlarla puan sıralaması oluşturacağız ve ardından derece alanlar yarın belli olacak." diye konuştu.

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İnsansız Deniz Aracı Yarışması yarın sona erecek.

TEKNOFESTin İnsansız Deniz Aracı Yarışmasının finali Mersinde sürüyor

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#TEKNOFEST#İnsansız Deniz Aracı Yarışması#Adana

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