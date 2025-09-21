×
Gündem Haberleri

TEKNOFEST’e miniklerden büyük ilgi... Kedisini oyuncağını alan geldi

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST#Havacılık#Teknoloji
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:00

Dün dördüncü gününü dolduran TEKNOFEST İstanbul’a hafta sonunun ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar hem gökyüzü gösterilerini hem de savunma teknolojilerini büyük bir merak ve ilgiyle izledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı dün de sürdürdü. Etkinliğin dördüncü gününde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

HAVADA GÖRSEL ŞÖLEN

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı veriliyor. Etkinliğin dördüncü gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra F-16 savaş uçaklarının yaptığı gösteri uçuşlar, görsel şölen sundu. ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da festivalde yer aldı.   

#TEKNOFEST#Havacılık#Teknoloji

