TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: TEFNOFEST yarışmalarında dünya standartlarının üzerinde rekabet ortamı var

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e konuştu. Şanlıurfa’da düzenlenen festivale gösterilen ilgiyi değerlendiren Bayraktar, yarışmalara katılan gençlerin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

“İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAMAK İSTEYEN BİR NESİL VAR”

Festivali 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini, sadece bugün ziyaretçi sayısının 300 bin olduğunu belirten Bayraktar, “Şanlıurfa insanı çok sıcak. Müziğimiz de yerel unsurlarla oldu. O da çok güzel oldu” dedi.

Çocukların bilim insanı ve mühendis olmak istediğini dile getiren Bayraktar, “Tüm alanlarda insanlığa fayda sağlamak isteyen bir nesil var burada. Ablalarının, abilerinin yaptıklarından daha fazlasını yapma arzusu var” ifadelerini kullandı.

“ARTIK TEKNOFEST YARIŞMALARINI KAZANMAK ÇOK ZOR”

Haberin Devamı

Yarışmalara 1 milyon 600 bin öğrencinin başvurduğunu ve 20 bin öğrencinin finale kaldığını aktaran Bayraktar, başvuru sayısının çok büyük bir rakam olduğunu vurguladı. Birincilerin ödüllerini Cumhurbaşkanı’nın verdiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

“Diğer yıllara göre yarışmalarımız daha üst seviyeye çıktı. Dünya standartlarının üzerinde rekabet ortamı var. Artık TEKNOFEST yarışmalarını kazanmak çok zor. Sadece Türkiye değil, dünya için de önemli bu yarışmalar. Biz onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

YOĞUN TALEP NEDENİYLE KAPANIŞ SAATİ UZATILDI

Festivale çok yoğun talep olduğunu ve Şanlıurfa’da yolların tıkandığını söyleyen Bayraktar, kapanış saatini 22.00’ye uzattıklarını bildirdi. Festivalin yarın son günü olduğunu hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Toplumun tüm kesimleri gelsin istedik. Öğretmenler öğrencileri getirdiler. İmkânı olmayanların gelebilmesi çok önemliydi. En iyi yol bu.”

“KIZIM DA YARIŞMAYA KATILDI, İLK 30’A GİREMEDİ”

Çocuklarının da festivalde olduğunu ve onları her TEKNOFEST’e getirmeye çalıştığını anlatan Bayraktar, “Kızım da yarışmaya katıldı. İlk 30’a giremedi. Çünkü burada seviye çok yüksek. Ama bu ortamı soluması bile yeter” dedi.

Gençlerin yarışmalar için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Bayraktar, “Gençlerle konuşuyoruz, ‘Her hafta 80 saat çalıştık’ diyorlar. Üç saniyelik roket atımı için. Bu çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“MEDENİYETİMİZDEN ALDIĞI DÜSTURLA HAREKET EDEN BİR NESİL YETİŞİYOR”

Bayraktar, TEKNOFEST’te yetişen nesle ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Korkunç bir karanlığa sürüklenen dünyada, teknolojiyi ele geçirenin her türlü kötülüğü yapabildiği dünyada, medeniyetimizden aldığı düsturla hareket eden bir nesil yetişiyor TEKNOFEST’te.”