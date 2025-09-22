TEKNOFEST uçuşları nefes kesti

Haberin Devamı

İSTANBUL’daki Atatürk Havalimanı’nda bu yıl 13’üncüsü düzenlenen TEKNOFEST’in son gününde ziyaretçi akını yaşandı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in son gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra F-16 savaş uçakları da nefes kesen gösteriler yaptı. Etkinlik kapsamındaki gösteriler de dün boyu sürdü. Gösteriler büyük bir heyecanla izlendi. Festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer aldı.

TEKNOFEST’i ziyaret eden vatandaşlar HÜRJET‘i, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakları ve polis helikopterlerini yakından inceleme fırsatı da buldu.

Haberin Devamı

Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü de alandaydı. Uçakların nefes kesen gösterilerini alanı dolduran çocuklar heyecanla izledi.

CEVDET YILMAZ: TEKNOLOJİ YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün TEKNOFEST’i ziyaret etti. Festivale ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, TEKNOFEST’in son gününde büyük bir heyecanın olduğunu, özellikle ailelerin çocuklarıyla buraya gelmelerinin ve çocukların burada yaşadığı deneyimin çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye’yi çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Türkiye Yüzyılı, ‘Teknolojinin Yüzyılı’ olacak diyoruz. Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki mesele aslında bir taraftan da ülkemizin bağımsızlığı meselesidir. Bölgesel, küresel düzeyde gerilimlerin arttığı bir dönemdeyiz. Bu dönemlerde güçlü olmamız, caydırıcı olmamız, güvenliğimiz açısından da çok kıymetli.”

Haberin Devamı

TEKNOFEST İstanbul’un son gününe ilgi büyüktü. Festival alanını tıklım tıklım dolduran katılımcılar, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara ve polis helikopterlerine büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar uçaklar ve helikopterlerin önünde fotoğraflar çektirdi.