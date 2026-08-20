TEKNOFEST Mavi Vatan’da donanma selamı

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Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde tarihi bir buluşmaya sahne oluyor. "Türk bayrağını al, Körfeze gel" çağrısıyla dün sabah saatlerinde sahil kenarlarına giden vatandaşlar, Türk donanmasının gurur veren geçişine tanıklık etti.

SELAMLAMA GEÇİŞİ

Selamlama geçişi Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve Sekapark rotasını takip ederek Derince'de son buldu. Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Alemdar, TCG Akçay, TCG Barbaros, TCG Salihreis ve TCG Derya başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yer aldı. Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte ise TCG Anadolu ve TCG Heybeliada görev yaptı.

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BUGÜN GÖLCÜK’TE

20-23 Ağustos’ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan’da 37 farklı donanma unsur ve platformu sergilenecek. Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor. Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alacak. Alanda insanlı platformların yanı sıra ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO gibi insansız deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da etkinlikte yer alan platformlardan biri olacak. Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşturulacak.

SEAHAWK DA SERGİDE

Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3’ün yanı sıra SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1W platformu bulunuyor. Bayraktar TB3, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile birlikte sergilenecek. Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA ve BULUT’un yanı sıra Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu da sergilenecek. ÇELİKKUBBE kapsamında SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR unsurları da etkinlik alanında yer alacak. Bunların yanında K+, SİPER, TAYFUN, KMC ve PUSU sistemleri ile MİLDEN Denizaltı İlk Bloku da sergilenecek unsurlar arasında bulunuyor.