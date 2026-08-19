TEKNOFEST Mavi Vatan’da Donanma selamı

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SAVAŞ GEMİLERİ DENİZALTILAR

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi’nde tarihi bir buluşmaya sahne olacak. “Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel” çağrısıyla vatandaşlar, yarın Türk donanmasının gurur veren geçişine ve milli kanatların selamlama uçuşuna tanıklık edecek. Sabah saat 08.00’de Yalova’dan başlayacak selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park rotasını takip ederek saat 13.00’te Derince’de sona erecek. Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Prevezeve, TCG Salihreis başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yerini alacak.