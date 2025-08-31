Teknofest Mavi Vatan sona erdi

Haberin Devamı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda 4 gün süren yoğun programın ardından sona erdi. Festival boyunca Türk Donanması'nın en görkemli savaş gemileri olan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemileri ile Atatürk'ün emaneti olan TCG Savarona yatı halka açıldı, teknoloji yarışmaları düzenlendi, gösteriler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayan festival, son gün gerçekleştirilen denizcilik yarışmalarıyla tamamlandı.

Haberin Devamı

'MAVİ VATANIMIZIN SAHİPSİZ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ'

Kapanış programında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu başarının ardında büyük bir gayretle çalışan görünmez kahramanlar var. Bu ruhu ayakta tutan TEKNOFEST paydaşlarımıza, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmalarımızın yürütücüleri olan ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT’a, tüm katılımcı kurumlarımıza ve T3 Vakfı’ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum. En büyük alkış sizlere sevgili gençler. Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz. Otonom su altı araçlarından, insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle, Türkiye’nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros’un torunlarının, Piri Reis’in mirasını ayağa kaldıranların 21’inci yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir. Bu güzel ülkenin gelecekteki hikayesini de sizler, güneş yüzlü gençler yazacak. Her birinizi yürekten alkışlıyorum. Bugün Mavi Vatan’daki bu limandan ayrılıyoruz. Unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıçtır. Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük. Bu heyecanı, bu milli gururu ve teknoloji tutkusunu zirveye taşımak için hepinizi 17-21 Eylül’de TEKNOFEST İstanbul’a, Atatürk Havalimanı’na bekliyorum. Gelin, en büyük gücümüz olan birliğimizle Teknofest’te buluşalım. Pruvanız neta, geleceğiniz aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'MAVİ VATAN’ YALNIZCA TEORİK BİR KAVRAM DEĞİL'

Deniz Kuvvetleri Komutan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise, "Burada sergilenen emek, heyecan ve birikim, gelecekte çok daha gelişmiş deniz sistemlerinin Türk mühendisliği tarafından tasarlanacağının güçlü bir göstergesidir. Bildiğiniz gibi ‘Mavi Vatan’ yalnızca teorik bir kavram değil, aynı zamanda milletimizin denizdeki stratejik, kültürel ve tarihi bağını temsil etmektedir. Bu kapsamda denizlerdeki egemenliğimizi pekiştirmek için teknolojiyle donanmış bir donanmanın ve bu donanmayı şekillendirecek genç beyinlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Mavi Vatan, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra doğal kaynaklarımızın güvence altına alınması ve deniz hakimiyetimizin sürdürülebilir kurulması için stratejik bir öneme sahiptir. Türk Deniz Kuvvetleri olarak kuruluş talihimiz olan 1081’den bu yana, 944 senelik geçmişimizden aldığımız güç ile hareket ederek, milli ve yerli savunma sanayi ürünü gemi ve silah sistemleriyle güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, milli denizaltılardan uçak gemimize kadar tam 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir. Bu başarı, dünyada sayılı örneklerden biridir. Gelişmiş denizaltılar, milli inşa edilen gemiler ve yeni teknolojilerle donanmış donanmamız, Mavi Vatan’da varlığımızı etkin bir şekilde artırarak ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır” dedi.