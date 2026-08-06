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TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük’te

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST Mavi Vatan#Milli Savunma Bakanlığı#T3 Vakfı
TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük’te
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

DENİZCİLİK, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos’ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda teknoloji, denizcilik ve savunma sanayisini aynı rotada buluşturacak.

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Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek etkinlik; denizcilik kültürü, ileri teknoloji, gençlerin yenilikçi projeleri ve savunma sanayisi kabiliyetlerini aynı buluşma noktasında bir araya getirecek.

Geçen yıl İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, yerli ve milli deniz araçlarından su altı teknolojilerine uzanan içeriği, yarışmaları ve yoğun katılımıyla büyük ilgi görmüştü. Bu yıl ise Mavi Vatan’ın adresi Gölcük Tersanesi Komutanlığı olacak. Türkiye’nin denizcilik gücünün önemli merkezlerinden biri olan Gölcük, teknoloji tutkunlarını, gençleri, mühendis adaylarını ve denizcilik meraklılarını ağırlayacak.

YARIŞMALAR, GÖSTERİLER

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması, SAT, SAS ve deniz havacılık birimi gösterileri, denizcilik tarihini yansıtan alanlar, gemi ziyaretleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve çeşitli yarışmalarla ziyaretçiler festival boyunca yalnızca izleyen değil, deneyimleyen bir katılımcı olacak.   

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#TEKNOFEST Mavi Vatan#Milli Savunma Bakanlığı#T3 Vakfı

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