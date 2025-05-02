TEKNOFEST KKTC'ye ziyaretçi akını... İlk gününde 62 bin ziyaretçi ağırladı

Haberin Devamı

Yurt dışında ikincisi düzenlenen Festival, Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanında törenle dün başlamıştı. Açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, ilk gün festivali 62 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST KKTC ikinci günü ise Bayraktar TB2 ve T129 ATAK uçuş gösterileriyle başladı. Ardından CN 235 Paraşüt Atlayışı gerçekleşti.

İkinci gününde de teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuldu.

Haberin Devamı

KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

BİLİŞİM VADİSİ, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİYLE TEKNOFEST KKTC'DE

TEKNOFEST kapsamındaki Türkçe Doğal Dil İşleme, Robotaksi Binek Otonom Araç, Kuantum Teknolojileri Hackathon'u, Tarım Teknolojileri ve Pardus Hata Yakalama ve Öneri yarışmalarına da katkı sağlayan Bilişim Vadisi, etkinlik boyunca çatısı altındaki çeşitli yenilikçi girişimleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Bilişim Vadisi açıklamasında görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji fuarı değil aynı zamanda bir vizyon hareketi olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Bu vizyonun yıllardır paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Tüzgen, "Teknolojiyi geliştiren, yerli ve milli çözümler üreten firmalarımızla birlikte KKTC'de olmak bizim için çok anlamlı. Girişimcilerimizi sahneye taşıyor, gençlerimize ilham vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKADAN DİJİTAL DÖNÜŞÜME BİRÇOK TEKNOLOJİ TANITILIYOR

Bilişim Vadisi'nde yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren LOOKSY, Meetgate, SOLACE ve Alhazen Games, TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilere etkileşimli deneyimler sunuyor.

Kullanıcıların kişisel avatarlarını oluşturarak e-ticaret platformlarında sanal kıyafet denemelerine olanak tanıyan çözümler sunan LOOKSY; barkod okuma entegrasyonu sayesinde, fiziksel mağazalarda da dijital deneme imkanı sağlıyor. TEKNOFEST’te ziyaretçiler, LOOKSY standında kendi avatarlarını oluşturabiliyor ve sanal kıyafet deneyimlerini birebir yaşayabiliyor.

Haberin Devamı

Meetgate ise yapay zeka teknolojisiyle işe alım sürecini kolaylaştırıyor.

SOLACE de yapay zeka tabanlı "Ensi Home" teknolojisi ile bireylerin yaşam alanlarını otomatik olarak kişiselleştiren çözümler geliştiriyor. Aydınlatma, sıcaklık, eğlence sistemleri gibi pek çok alanı kullanıcı tercihlerine göre optimize eden Ensi Home, TEKNOFEST'te ziyaretçilere demo ev modeli üzerinden canlı olarak tanıtılıyor.

Alhazen Games ise Alhazen Analytics'in mobil oyun geliştirme girişimi olarak öne çıkıyor. TEKNOFEST ziyaretçileri, firmanın geliştirdiği bulmaca oyunu Bubble Slide'ı deneyimleyebiliyor. 4 yaş ve üzeri için uygun olan oyun, eğlenceli yapısı ve kullanıcı dostu arayüzüyle sunuluyor.

Haberin Devamı

HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC ZİYARETÇİLERİNİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYOR

Etkinliğin paydaşlarından HAVELSAN'ın standında da ziyaretçilere birçok aktivite sunuluyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, Azerbaycan'ın ardından TEKNOFEST için Kıbrıs'ta olmanın onur verici olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta geçen yaz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Kıbrıs, savunma sanayimizin yeniden doğuşunun da başlangıcı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünlerinin temin edilmesinde yaşanan zorluklar, Türkiye'de savunma sanayi firmalarının doğmasına neden oldu." diye konuştu.

Hem vefa borcu olarak hem de TEKNOFEST gençliğine olan destekleri nedeniyle burada yer aldıklarını vurgulayan Nacar, festivalde gençlere, çocuklara, hatta yaşlılara çeşitli deneyimler sunduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Nacar, festival alanındaki stantlarında ziyaretçilerin paraşüt simülatör deneyimi yaşayabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilk indirmeler havadan yapıldı, komandolarımız havadan indi. O gazilerimizden biri de bu hafta HAVELSAN Ankara merkezimizi ziyaret etti. Kendisine paraşütle inme deneyimini sanal simülatörde yaşattık. Bu simülatörü TEKNOFEST KKTC'de paylaşıma açtık. Ziyaretçiler, benzer şekilde atış simülatörünü de deneyimleyebilirler. Ayrıca, standımızda Mühendis Genç programımızın deneyim atölyesi var. Burada gençlerimize hem yapay zeka hem de birtakım oyunla, karışık etkinliklerle savunma sanayisiyle olan ilgilerini daha fazla açığa çıkarabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Gençlerin mühendisliğe olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz."

"KIBRIS'TA GENİŞ BİR ULUSLARARASI İNSAN KAYNAĞI VAR"

TEKNOFEST'in yanı sıra HAVELSAN'ın Kıbrıs'ta ayak izleri olduğuna dikkati çeken Nacar, "Kıyı emniyeti noktasında Türkiye'de yaptığımız projenin benzerini geçen yıl Kıbrıs'ta başlattık. Burada gemi trafik hizmetlerinin komuta kontrolünü sağlayan sistemi kuruyoruz. Kaçakçılığı, deniz kirliliğini önleme ve başka diğer amaçları da gerçekleştirmek üzere bu sistem kuruluyor." dedi.

Nacar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de güvenlik sistemi yazılımlarını, uzaktan kumada merkezini ve araç, plaka, yüz tanıma sistemlerini HAVELSAN'ın gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta geniş bir uluslararası insan kaynağı olduğunu anlatan Nacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıbrıs'ta birçok üniversite var. Çoğu İngilizce, uluslararası eğitim veriyor ve uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Bu üniversitelerle temas sağlayıp o öğrencileri nasıl değerlendirebiliriz, girişimcilik anlamında nelere öncülük edebiliriz, bunları da TEKNOFEST KKTC'de yapacağımız görüşmelerde ele alacağız. İnşallah daha sonrasında da topyekun şekilde Kıbrıs'ta savunma sanayi anlamında da farklı adımlar atılmasına hep beraber şahit oluruz."

TÜRGEV, TEKNOFEST KKTC'DE GENÇLERLE BULUŞTU

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 1-4 Mayıs'ta Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, bilim ve teknoloji tutkunlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da yoğun katılımına sahne oldu.

Etkinlik süresince yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle gençliğe yönelik vizyonunu ortaya koyan TÜRGEV, festival alanında yer alan standında, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim programları ve özellikle kız öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarıyla dikkati çekti.

Katılımcılar, vakfın Türkiye genelindeki faaliyetleri hakkında bilgilendirilirken, interaktif uygulamalar ve görsel içeriklerle TÜRGEV'in değer odaklı yaklaşımını yakından tanıma fırsatı buldu.

Vakfın standında sergilenen tanıtım materyalleri ve uygulamalı içerikler, özellikle genç ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik süresince yoğun talep gören promosyon ürünleri aracılığıyla, vakfın çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştı.