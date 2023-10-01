Teknofest İzmir’e hafta sonu akını

Haberin Devamı

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar) ve T-129 Atak helikopteri, gökyüzünde heyecan veren gösterileri sunarken katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilen on binlerce kişinin akın ettiği festivalde, gökyüzünde uçak ve helikopterlerin gösterilerinin yanı sıra Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Güneş Gözlemi, Planetaryum, Uzay Temalı Çocuk Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları gibi aktivitelere katılım oldukça yoğun oldu.