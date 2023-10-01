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Teknofest İzmir’e hafta sonu akını

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#İzmir#Çiğli Havaalanı#Teknofest
Teknofest İzmir’e hafta sonu akını
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 07:00

İzmir Çiğli Havaalanı’nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleriyle dün de devam etti.

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Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar) ve T-129 Atak helikopteri, gökyüzünde heyecan veren gösterileri sunarken katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Teknofest İzmir’e hafta sonu akını

Teknofest İzmir’e hafta sonu akını

Hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilen on binlerce kişinin akın ettiği festivalde, gökyüzünde uçak ve helikopterlerin gösterilerinin yanı sıra Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Güneş Gözlemi, Planetaryum, Uzay Temalı Çocuk Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları gibi aktivitelere katılım oldukça yoğun oldu.

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#İzmir#Çiğli Havaalanı#Teknofest

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