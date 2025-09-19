TEKNOFEST İstanbul’da gözler ve ayaklar havada

Haberin Devamı

İSTANBUL’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını gezerken, gün boyu yapılan uçuş gösterilerini büyük bir heyecanla izledi. Paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopterinin de aralarında bulunduğu hava araçlarının uçuş gösterileri nefesleri kesti. Festivalde, hava gösterilerinin yanı sıra konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli’nin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

Haberin Devamı

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle farklı deneyimler yaşadı.

ÇELİK KUBBE SERGİSİ

Başta ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri tarafından geliştirilen Çelik Kubbe ürünleri de büyük ilgi görüyor. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR, taktik mobil çözümü TURAN 100 BR-OM, yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT ve radar sistemi AKREP sergileniyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanında Demirören Medya standını ziyaret etti. Radyo D stüdyosuna konuk olan Bayraktar, “TEKNOFEST tüm Türkiye’yi kuşattı” dedi.

Haberin Devamı

T-70 helikopteriyle yapılan gösteri uçuşu, nefesleri kesti.

ENGELLİLER SARAYI’NA ZİYARET

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, TEKNOFEST 2025’te bir stant açtı. Stantta öğrencilerin teknoloji sınıflarında hazırladığı robotlar ve ürünler yer aldı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da standı ziyaret etti.

ERDOĞAN: BU HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYALIM

CUMHRURBAŞKANI Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın (bugün) dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025’e katılmak üzere Atatürk Havalimanı’nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için #TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

TEKNOFEST’e çocukların ve gençlerin ilgisi büyük...