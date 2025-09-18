Teknofest İstanbul’da... Çelik kubbe sergisi

Haberin Devamı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, dün sabah 09.00’da 13’üncü kez İstanbul’da kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan festival, 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

“Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13’ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. Onkolojide 3T yarışmasıyla kansere karşı yeni çözümler geliştiren vicdanlı zihinler burada. Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması’yla yapay zekâ çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki Yetenek Yarışması’yla milli teknoloji hamlemizin kahramanları. Üretimin bel kemiği olacak, geleceğin usta teknisyenleri de burada. İlk kez kurulan TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi’nde gençlerimizin hayallerini, 100’den fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz.

TAM BAĞIMSIZLIK

Fetih 1453 ile şanlı tarihimize dijital bir yolculuk yapacak, Çelik Kubbe sergisiyle vatan semalarını koruyan teknolojiye tanıklık edeceğiz. İşte bizim kutlu mücadelemiz TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir. Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze’de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görünüyorsa, orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit. Tam da bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Milli Teknoloji Hamlesi’nin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealine ulaşmak.

NSOSYAL’LE ÖZGÜRLÜK

Tam bağımsızlık mücadelesinin, bir cephesi de dijital dünya. Vatan şairimiz o meşhur dizesinde ne diyordu? ‘Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ İşte o canavar bugün karşımıza dijital bir çehreyle çıkıyor; Teknofeodalizm. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. Sosyal medyasından arama motorlarına, attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar bu teknoloji adeta insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde.

TEKNOFEST kuşağı bu dijital tahakkümüne karşı kendi cevabını verdi. Türkiye’nin sosyal medyası NSosyal’i hayata geçirdi. Nsosyal, küresel dijital tekelleşmeye karşı güçlü bir itiraz.”





DEMİRÖREN MEDYA’DAN YAPAY ZEKÂLI ÇEVİRİ

Demirören Medya, TEKNOFEST İstanbul 2025’teki yerini aldı. 21 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda sürecek festival kapsamında M blok, M7 nolu stant ilk günden yoğun ilgi gördü. Stantta, Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı ‘Her Dilden Teknofest’ uygulamasında, ziyaretçiler Türkçe verdikleri mesajları kendi sesleriyle Çinçe’den Arapça’ya, Almanca’dan İspanyolca’ya kadar birçok dilden deneyimleme imkânı buluyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı stantta ‘green box’ adı verilen sanal stüdyo ise gençlerin ilgi odağı haline geldi. Ayrıca Radyo D kabininde birbirinden özel isimler canlı yayınlara konuk oluyor.

556 TAKIM VE 1 MİLYON YARIŞMACI

Festivalin ilk gününde ziyaretçilerin çoğunluğunu ortaokul ve lise öğrencileri oluşturdu. Gruplar halinde alana gelen gençler, etkinlikleri merakla takip etti. Siyah üniformalarıyla görev yapan özel kuvvetler personelleri de sık sık öğrencilerle fotoğraf çektirerek renkli görüntüler oluşturdu. Atatürk Havalimanı’na kurulan dev sahnede bando takımı konser verdi. Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

‘KIZILELMA’YA BÜYÜK İLGİ

TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde “Mavi Vatan” temasıyla öne çıkan TEKNOFEST, bu kez kara ve hava araçlarıyla dikkat çekti. Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki en önemli gücü olması beklenen Bayraktar Kızılelma, odak noktası oldu. Festivalde sergilenen TCG Anadolu’nun maketi ile yeni geliştirilen SİHA teknolojilerinin ölçekli modelleri de yoğun ilgi gördü.