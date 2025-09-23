Teknofest İstanbul’a 1 milyon 32 bin ziyaretçi

Haberin Devamı

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul’da buluşturdu. Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan TEKNOFEST, İstanbul’un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşattı. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festival, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2025 bu yıl farklı noktalarda ziyaretçileri ile buluşarak yine geniş kitlelere ulaştı. TEKNOFEST KKTC’de 225 bin kişiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan’da 175 bin kişiyle, yarışmaların final süreçlerine katılan 71 bin ziyaretçimiz ile 2025 yılında festival toplam 1 milyon 503 bin kişiyle buluştu.

DEMİRÖREN MEDYA STANDINA YOĞUN İLGİ

- TEKNOFEST’te Demirören Medya standı uğrak noktalarından biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve pek çok isim standı ziyaret etti. Festivalde Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı “Her Dilden Teknofest” uygulaması büyük beğeni topladı. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de gerçek bir televizyon stüdyosunun sanal halini TEKNOFEST’e taşıdı. Radyo D, Atatürk Havalimanı’ndan özel yayınlar yaptı.